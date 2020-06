Jürgen Klopp hat den FC Liverpool in seiner vierten Saison zum Titel in der Champions League geführt. In dieser Saison folgt voraussichtlich die englische Meisterschaft. (Tabelle der Premier League)

Und dann? Hätte der deutsche Star-Trainer alle Titel geholt, die auf der Insel als wirklich wichtig gelten. Wird es irgendwann danach Zeit für eine neue Herausforderung?

Wenn es nach der Liverpool-Legende Steve McManaman geht, ja. Der ehemalige Profi und jetzige TV-Experte glaubt, dass Klopp in nicht allzu ferner Zukunft zum FC Bayern geht.

McManaman: Klopp passt zum FC Bayern

"Ich denke, dass er Liverpool und die Premier League wirklich liebt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er zurück nach Deutschland geht und den FC Bayern München trainiert", sagte der 48-Jährige dem DailyStar.

"Bei der Art und Weise, wie der Verein geführt und wie deutsche Trainer dort behandelt werden, kannst du das nicht ausschließen", erklärte McManaman.

Der frühere Liverpool-Profi Steve McManaman - heute TV-Experte - gewann zweimal die Champions League © Getty Images

Der Mittelfeldspieler, der neben Liverpool auch für Real Madrid aktiv war, führte weiter aus: "Vor ein paar Jahren wirkten die Bayern, als ginge ihre Zeit zuende. Doch nun haben sie eine ganze Reihe junger, hungriger Spieler, gut ergänzt mit erfahrenen Akteuren."

Real nichts für Klopp

Ein Engagement Klopps in Spanien kann sich McManaman hingegen nicht vorstellen. Der frühere Dortmund-Coach war schon mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden.

Ungeachtet der Aussagen von McManaman deutet momentan nichts darauf hin, dass Klopp Liverpool verlassen möchte. Vertraglich ist er noch bis 2024 an die Reds gebunden.