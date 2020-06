Ole Gunnar Solskjaer zieht für das Duell mit Jose Mourinho alle Register.

Die Daily Mail berichtet, dass der Cheftrainer von Manchester United sein Team auf die Tottenham Hotspurs des Ex-United-Coaches mit einem wetterfesten Mega-Bildschirm vorbereitet. (Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester United Fr., ab 21.15 Uhr im LIVETICKER)

ManUnited: Videoanalyse am Trainingsplatz

Wegen der Social-Distancing-Vorgaben zum Neustart der Premier League kann Solskjaer nicht seine gewohnte Videoanalyse durchführen.

Deshalb wurde kurzerhand direkt an einem Trainingsplatz der Bildschirm aufgestellt, so kann der Norweger seinen Spielern die Taktik für das Spiel am Freitagabend nahe bringen.

Old Trafford wird Corona angepasst

Da das Heimteam im Old Trafford auf beide Kabinen verteilt wird, wurde für die Gäste eine extra-große Kabine in einem anderen Teil des Stadion-Innenraums eingerichtet.

Das erste Heimpiel nach der Coronapause bestreitet Englands Rekordmeister am 24. Juni gegen Sheffield United.