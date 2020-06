Sergio Agüero vom englischen Topklub Manchester City hat sich offenbar eine schwerere Verletzung am Knie zugezogen.

"Die Scans, die ich heute Morgen gemacht habe, haben bestätigt, dass mein linkes Knie beschädigt ist", teilte der 32-Jährige am Dienstagnachmittag über Twitter mit: "Es ist schade, aber ich konzentriere mich darauf, so schnell wie möglich wiederzukommen."

Der englische Meister bestätigte die Verletzung des Top-Torjägers und verkündete über den Kurznachrichtendienst: "Agüero wird nun nach Barcelona reisen, um zu Dr. Ramon Cugat zur weiteren Untersuchung zu sehen." Cugat gilt als Experte für Knieverletzungen und hat in der Vergangenheit neben ManCity-Profi Kevin de Bruyne auch Weltmeister Andres Iniesta oder Thiago vom FC Bayern behandelt.

Agüero musste am Montag bei Citys 5:0-Sieg gegen den FC Burnley verletzt ausgewechselt werden. Burnleys Verteidiger Ben Mee hatte den Angreifer leicht am Fuß getroffen und so einen Strafstoß verursacht.