Manchester City hat beim Comeback von Leroy Sané einen Gala-Sieg gefeiert.

Die Citizens bezwangen den FC Burnley im Montagsspiel der englischen Premier League klar und deutlich mit 5:0, Sané wurde in der 79. Minute eingewechselt.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 5:0 für das Team von Pep Guardiola: Youngster Phil Foden (22., 63.), für den Sané ins Spiel kam, und Riyad Mahrez (43., 45.+3/Foulelfmeter) trafen jeweils doppelt, den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 besorgte David Silva (51.).

Manchester City verzögert Liverpools Meisterfeier

Durch den Sieg des Tabellenzweiten steht auch fest, dass sich die Meisterfeier des FC Liverpool weiter verzögert.

Weil das Team von Jürgen Klopp am Sonntag im Derby beim FC Everton nur ein 0:0 erreichte, beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze "nur" noch 20 Punkte.

Selbst bei einem Heimsieg gegen Crystal Palace am Mittwoch (Premier League: FC Liverpool - Crystal Palace am Mi. ab 21.15 Uhr im LIVETICKER) hätte Liverpool den Titel daher noch nicht sicher, frühestens mit einem Ausrutscher der Citizens beim FC Chelsea am Donnerstag könnte Klarheit herrschen.

Sané feiert Comeback, Gündogan 90 Minuten auf der Bank

Für Sané war der Kurzeinsatz gegen Burnley sein erstes Spiel nach Kreuzbandriss und 323 Tagen Pause. Ilkay Gündogan, der zuletzt beim 3:0 gegen den FC Arsenal noch durchgespielt hatte, saß diesmal 90 Minuten auf der Bank.

Guardiola hatte am vergangenen Freitag erklärt, dass Sané die Citizens spätestens im Sommer 2021 verlassen wird.

"Leroy hat es abgelehnt, seinen Vertrag zu verlängern", sagte der City-Coach über den Flügelstürmer: "Er will bei einem anderen Team spielen. Wenn es am Ende der Saison eine Einigung mit einem anderen Klub gibt, kann er gehen. Ansonsten wird er am Ende seines Vertrages den Klub verlassen."

Dieser andere Klub könnte der FC Bayern sein, der seit längerem Interesse am 24 Jahre alten deutschen Nationalspieler hat.