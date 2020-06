Teammanager Jürgen Klopp vom designierten englischen Fußball-Meister FC Liverpool hat sich erneut klar gegen Rassismus positioniert.

"Natürlich: Black Lives Matter! Aber lasst uns hoffen, dass es das letzte Mal ist, dass wir das äußern müssen", sagte Klopp am Freitag über die aktuelle gesellschaftliche Debatte.

Wenn der Fußball für irgendetwas ein Vorbild sein könne, "dann für Gleichberechtigung", ergänzte er: "Das ist für uns im Fußball völlig natürlich. Und es ist so dumm, nicht so zu sein, das kann ich nicht verstehen. Wir werden tun, was wir tun müssen, um diese Situation zu bereinigen. Wir können die Zukunft verändern - und wir sollten es auch versuchen."

Klopp (53) nannte es "unglaublich", dass über die für ihn selbstverständliche Gleichheit aller Menschen immer wieder debattiert werde, "aber wir müssen es tun. Es geht darum, für alle klarzumachen, dass es ein paar Idioten gibt. Aber nicht so viele, wie wir glauben. Wenn sie nicht so machtvoll sind, können wir die Welt verändern."