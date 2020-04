Das wäre eine echter Hammer gewesen!

Wie das neue Buch "Mourinho: Hinter dem Besonderen, vom Ursprung bis zum Ruhm" enthüllt, stand der José Mourinho 2004 vor einem Wechsel zum FC Liverpool.

Liverpool bat Mourinho "15 Tage zu warten"

Im April 2004, als Porto vor einem entscheidenden Viertelfinale der Champions League gegen Lyon stand, hielt Jorge Baidek, der damalige Berater von Mourinho, ein Treffen im Hotel des portugiesischen Teams ab.

"Mourinho hätte nach Liverpool gehen sollen. Rick Parry (damals Geschäftsführer) war für die Transfers verantwortlich und wir hatten eine Vereinbarung. Sie baten uns, 15 Tage zu warten, da Houllier immer noch der Manager der Reds war", sagte Baidek.

Mendes liefert besseres Angebot von Chelsea

Doch es kam anders. Jorge Mendes, heute unter anderem der Berater von Superstar Cristiano Ronaldo, lieferte Mourinho ein deutlich verbessertes Angebot vom FC Chelsea - und das, obwohl sie noch nicht mal zusammenarbeiteten.

Vor dem CL-Halbfinalspiel gegen Deportivo La Coruna Anfang Mai trafen sich der heutige Tottenham-Coach und Chelsea-Eigentümer Roman Abramovich erstmals, gefolgt von einem weiteren Treffen auf der Yacht des russischen Milliardärs in Monaco am Tag nach dem Gewinn der Champions League in Porto.

Zwei Monate später stand der Wechsel nach London fest, wo er im ersten Jahr direkt die Meisterschaft gewann.