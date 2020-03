Liverpools Stürmerstar Sadio Mané unterstützt den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in seiner Heimat Senegal.

Der 27-Jährige spendet aus diesem Grund 45.000 Euro an die zuständige nationale Behörde. Zusätzlich appellierte Afrikas Fußballer des Jahres in einer Videobotschaft über die sozialen Medien an seine Landsleute, das Virus "extrem ernst zu nehmen".

Anzeige

Im Senegal waren bis Mittwoch 27 Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden. Todesfälle gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.