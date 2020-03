Nächster Fan-Vorfall in England: Jesse Lingard von Manchester United wurde nach dem Sieg von United über Derby County im FA Cup am Donnerstagabend von Fans beleidigt.

Videoaufnahmen zeigen, dass Lingard beschimpft wird, als er in den Mannschaftsbus steigt.

Fans beleidigen Lingard - Kollege stellt sich vor ihn

In dem Clip, der online verbreitet wird, ist wiederholt ein Mann zu hören, der zu Lingard sagt: "f*** off, Jesse’ and ‘Jesse, you’re s***."

Ein anderer Mann verspottet Lingard, weil er in der Premier League 2019 weder Tore noch Assists erzielt hat. Es ist noch nicht ganz klar, ob alle Beteiligten United-Fans waren und wie viele Personen Lingard beleidigt haben.

Ein Anhänger wurde sogar beschuldigt, Lingard rassistisch beleidigt zu haben. Mehrere Twitter-Nutzer behaupteten, sie hätten das im Video gehört. Nach der Flut von Beschimpfungen drehte sich ein Spieler von Manchester United, der bereits in den Bus eingestiegen war, wieder zur Tür und starrte die Personen an, die Lingard anschrieen. Dies soll Teamkollege Luke Shaw gewesen sein.

Manchester United leitete laut Informationen der Daily Mail eine Untersuchung der angeblich rassistischen Beschimpfungen ein, die gegen Lingard gerichtet wurden.

Lingard im Formtief

Lingard spielte in der Partie seit längerer Zeit mal wieder über die vollen 90 Minuten. Der 27-Jährige konnte im vergangenen Jahr nicht seine beste Leistung abrufen und war mehrere Monate lang nicht in der Startelf von Ole Gunnar Solskjaer

Lingards Formtief könnte auch auf persönliche Probleme außerhalb des Spielfeldes zurückzuführen sein. Im Dezember enthüllte er, dass seine Mutter an einer Krankheit leidet, die ihn dazu veranlasste, sich um seine beiden jüngeren Geschwister zu kümmern.