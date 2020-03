Das englische Fußball-Idol Gary Lineker hat sich im Zuge der Corona-Pandemie in selbst verordnete Quarantäne begeben.

Er habe diese Entscheidung getroffen, weil sein Sohn George Symptome einer Infizierung mit dem Virus aufgewiesen habe, teilte Lineker am Montag seinen 7,5 Millionen Followern beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Kranker Sohn zwingt Lineker in Quarantäne

George habe seinen Geruchs- und Geschmackssinn seit fast einer Woche "komplett" verloren, berichtete der 59-Jährige. Dies kann in der Tat ein Hinweis auf eine Corona-Erkrankung sein. Weil sein erwachsener Sohn einige Zeit bei ihm verbracht habe, sehe er es als sinnvoll an, in Quarantäne zu gehen, meinte Lineker.

"Ich war aufmerksam, habe meine Hände gewaschen, Distanz gehalten - aber es muss die Isolation sein", schrieb der WM-Torschützenkönig von 1986. Vor seiner Entscheidung habe er den Rat eines Arztes gesucht, ergänzte er und schloss seinen zweiten Tweet mit den Worten: "Bleibt gesund."

