Sein FC Liverpool ist in Englands höchster Fußballliga das Maß aller Dinge, und so räumt auch Jürgen Klopp die Auszeichnungen in Serie ab: Bereits zum fünften Mal in der laufenden Saison wurde der 52-Jährige zum "Teammanager des Monats" in der Premier League gewählt.

Unterbrochen wurde Klopps Lauf ab August lediglich im Oktober, als sich Frank Lampard (FC Chelsea) durchsetzte.

Klopp, der seit Oktober 2015 in Liverpool tätig ist, gewann die Auszeichnung zum insgesamt achten Mal.

Seine fünf Auszeichnungen in einer Saison sind zudem Rekord, diesen hatte sich der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund bislang mit Pep Guardiola (vier) geteilt.

Die Reds gewannen 24 ihrer bisherigen 25 Saisonspiele in der Premier League und führen die Tabelle mit 22 Punkten Vorsprung auf Vorjahresmeister Manchester City an.

Der aktuelle Champions-League-Sieger Liverpool wartet seit 1990 auf den Gewinn der Meisterschaft.