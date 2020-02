Am 27. Spieltag der Premier League kann Manchester United im heimischen Old Trafford jubeln.

Die Red Devils besiegten den FC Watford mit 3:0 (1:0) und klettern in der Tabelle in die internationalen Ränge. Der Abstiegskandidat konnte nicht genügend Gefahr ausstrahlen, um United am Heimsieg zu hindern. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Anzeige

Fernandes feiert Tor-Debüt

Winterneuzugang Bruno Fernandes, der von Sporting Lissabon kam, brachte United vom Punkt in Führung. Fernandes (42.) verlud Ben Foster gekonnt und verwandelte sicher. Es war der erste Treffer des Portugiesen im Trikot von Manchester United.

In der zweiten Hälfte erhöhte dann Anthony Martial (58.). Zuvor wurde ein Watford-Treffer von Troy Deeney (52.) nach VAR-Eingriff zurückgenommen. Shootingstar Mason Greenwood (75.) besorgte in der Schlussphase durch einen satten Treffer in den Winkel den Endstand.

Jetzt das aktuelle Trikot von Manchester United bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Durch den Dreier steht United nun auf Rang fünf und liegt nur drei Punkte hinter dem FC Chelsea. (Tabelle der Premier League)