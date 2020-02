Es war ein Hammer im europäischen Klub-Fußball.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass die UEFA den Ausschluss von Manchester City für die kommenden zwei Champions-League-Spielzeiten verkündet hat. Einer, der sich mit diesem Urteil nicht zufrieden gibt, ist Pep Guardiola.

Vor dem Champions-League-Spiel bei Real Madrid am Mittwoch (Champions League: Real Madrid - Manchester City, Mitwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) äußerte sich der Katalane auf der Pressekonferenz zur Strafe gegen sein Team und machte deutlich, dass er an die Unschuld des Scheich-Klubs glaubt. Demnach haben ihm die Verantwortlichen "unwiderlegbare Beweise" für die Unschuld des Teams vorgelegt.

Guardiola vertraut Führung von ManCity

"Wir standen lange Zeit unter Verdacht. Wir haben das Recht, Berufung einzulegen, und ich vertraue den Leuten in meinem Klub", sagte Guardiola.

"Sie haben mir die Gründe erklärt und mir Argumente und Beweise gezeigt. Wir sind optimistisch, dass wir in der nächsten Saison in der Champions League spielen, wenn wir es verdienen. Wenn es nicht passiert, dann müssen wir das akzeptieren und weitermachen", so der Star-Trainer weiter.

"Mein Vertrauen gilt dem Klub. Ich kenne sie. Wir werden sehen, was beim Berufungsverfahren vor dem CAS passiert."