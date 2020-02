Während sein Team, der FC Liverpool, in der Premier League von Rekord zu Rekord eilt, hat nun auch Trainer Jürgen Klopp eine Bestmarke aufgestellt.

Der Reds-Coach wurde am Freitag von der Liga zum "Manager des Monats" für den Januar gekürt. Im ersten Monat des neuen Jahres gelangen Liverpool fünf Siege, dabei kassierten sie lediglich einen Gegentreffer.

Nach den Auszeichnungen in den Monaten August, September, November und Dezember war es bereits die fünfte Auszeichnung für Klopp in dieser Saison. Eine Marke, die noch nie zuvor ein Trainer in der Premier League erreicht hat. Zuvor war ManCity-Coach Pep Guardiola mit vier Auszeichnung im Verlauf einer Saison der Rekordhalter.

Einzig im Oktober wurde mit Chelsea-Trainer Frank Lampard ein anderer Coach ausgezeichnet. Dort hatte Liverpool mit einem 1:1-Remis bei Manchester United seinen bis dato einzigen Punktverlust in der Liga kassiert.

Das Klopp-Team liegt mit 24 Siegen aus 25 Spielen in der Liga bereits mit 22 Zählern vor Manchester City an der Tabellenspitze. Aus den verbleibenden 13 Spielen brauchen die Reds nur noch sechs Siege, um die erste Meisterschaft seit 30 Jahren auch rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen.