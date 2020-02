Manchester City steht vor Zahlungen in Millionenhöhe an seine Spieler, nachdem der Club wegen der Nichteinhaltung der UEFA-Regeln des Financial Fairplay für die nächsten zwei Jahre von der Champions League ausgeschlossen worden ist.

Denn viele Spieler haben laut der Daily Mail leistungsabhängige Boni in ihren Verträgen verankert, die konkret am Abschneiden in Europas Königsklasse ausgerichtet sind. Ohne die Chance, entsprechende Leistungen in der Champions League zu bringen, muss City nun eine Möglichkeit finden, wie diese Spieler entschädigt werden können.

Teilweise geht es dabei um Bonuszahlungen von bis zu siebenstelliger Höhe.

Für den Scheichclub stellt dies eine weitere finanzielle Belastung dar. Neben der Strafzahlung von 30 Millionen Euro muss City durch die Sperre mit Einnahmeausfällen von rund 300 Millionen Pfund (150 Millionen pro erfolgreicher Champions-League-Qualifikation) rechnen.