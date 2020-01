Die Tottenham Hotspur und Trainer Jose Mourinho müssen lange auf ihren Stürmerstar Harry Kane verzichten.

Der englische Topklub gab am Donnerstag offiziell bekannt, dass sich der 26-Jährige einer Operation an seinem linken Oberschenkel unterziehen müsse. Dies hätten die medizinischen Untersuchungen im Verlauf der letzten Woche ergeben.

Bei dem Eingriff solle eine gerissene Sehne repariert werden. Kane hatte sich im Premier-League-Spiel gegen den FC Southampton am 1. Januar verletzt.

Wie der Verein mitteilte, wird eine Rückkehr des englischen Nationalspielers ins Training erst im April erwartet.

In der laufenden Saison kommt Kane auf 25 Einsätze für die Spurs, in denen er 17 Tore schoss und zwei weitere vorbereitete. Allein in Champions League traf er sechs Mal. Im Achtelfinale der Königsklasse trifft der Vorjahresfinalist auf Bundesligaklub RB Leipzig.