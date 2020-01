Die Fans des FC Liverpool haben vor dem heißen Derby gegen Manchester United zu einem heißen Empfang aufgerufen (Premier League: FC Liverpool - Manchester United am So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Reds-Ultras veröffentlichten ein Statement mit Ort und Zeit des Treffens vor dem Anfield-Stadion am Sonntag, um dem Mannschaftsbus United einen "so feindseligen Empfang wie möglich" zu bereiten.

Auf dem Instagram-Account erklärten die Fans, dass man "Bierbecher, Pyros und Flaggen" mitbringen solle, um den United-Profis zu zeigen, dass Liverpool auf dem Weg zum ersten Titel seit 30 Jahren nicht zu stoppen sei.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat in 21 Spielen 20 Siege gesammelt, das einzige Remis gab es in der Hinrunde ausgerechnet gegen United (1:1). Insgesamt sind die Reds seit 38 Ligaspielen unbesiegt, der Vorsprung vor Meister Manchester City auf Platz zwei beträgt 14 Punkte. Gewinnt Liverpool auch das Hassduell gegen die "Red Devils", hätte Klopp in dieser Saison jeden Gegner in der Premier League besiegt.

Erinnerungen an Busempfang gegen ManCity

"ManUnited wird uns mehr als jeder andere stoppen wollen, also müssen wir an diesem Tag zeigen, wie stark wir sind und sie wissen lassen, dass wir es ernst meinen. Wir wissen alle, wie seht diese Busempfänge helfen", schrieben die Liverpool-Fans auf dem veröffentlichten Aufruf. Dabei erinnerten sie auch an vergangene große Siege gegen den FC Villarreal, Manchester City, FC Barcelona und Borussia Dortmund.

"Sie sind alle zusammengebrochen, als wir diese Atmosphäre erzeugt haben", betonen die Reds-Fans. Allerdings ist es den Supportern auch ein Anliegen, zwar eine feindselige, aber keine gewalttätige Atmosphäre zu erzeugen.

Im April 2018 war auch der Bus von Manchester City in einer hitzigen Atmosphäre in Liverpool empfangen worden, dabei wurden allerdings einige Fenster zerstört und das Dach brannte ab, nachdem eine Pyrofackel darauf landete.