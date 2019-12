Beim Debüt von Fredrick Ljungberg und Per Mertesacker an der Seitenlinie des FC Arsenal gab es lediglich ein Remis. 2:2 (2:1) trennen sich Norwich City und die Gunners am Ende. (Norwich - Arsenal zum Nachlesen im TICKER)

Teemu Pukki (21.) und Todd Cantwell (45.+2) trafen für Norwich. Pierre-Emerick Aubameyang (29./57.) brachte Arsenal zwei Mal zurück in die Partie.

Interimstrainer Frederick Ljungberg verpasst damit die erhoffte Wende im ungenügenden Spiel der Gunners.

Die Londoner, die nach dem 1:2 in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt Unai Emery gefeuert hatten, stecken mit 19 Punkten im Tabellenmittelfeld der Premier League fest. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

Mertesackers Weltmeisterkollegen Mesut Özil und Shkodran Mustafi spielten 90 Minuten durch.

Bereits am Samstag waren der FC Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea im Einsatz.