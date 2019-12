Manchester United kassiert einen Rückschlag im Rennen um die internationalen Plätze. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer kam gegen den FC Everton nicht über ein 1:1 hinaus. (ManUnited - Everton im Liveticker zum Nachlesen)

Die Tottenham Hotspur durften dagegen spät jubeln. Bei den Wolverhampton Wanderers kam das Team von José Mourinho zu einem 2:1-Sieg. (Wolverhamtpon - Tottenham im Liveticker zum Nachlesen)

Greenwood erzielt Ausgleich für United

United begann druckvoll. In der 10. Minute schoss Marcus Rashford knapp am Tor der Toffees vorbei. In der 26. Minute hämmerte er einen Freistoß auf das Tor, Jordan Pickford konnte den Ball jedoch mit Mühe abwehren. (SERVCE: Spielplan der Premier League)

In der 36. Minute kam es dann zur plötzlichen Führung der Gäste. David de Gea faustete, bedrängt von zwei Gegnern, an einer Ecke vorbei, Victor Lindelöf konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und bekam den Ball an den Oberschenkel, von wo aus er ins eigene Tor sprang.

In der 61. Minute hatte Daniel James die Riesenchance zum Ausgleich, traf aber den Teamkollegen Jesse Lingard im Gesicht. Wenige Minuten später schoss Lindelöf von der Strafraumgrenze knapp vorbei. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

Vertonghen trifft spät für die Spurs

In der 77. Minute belohnte dann Supertalent Mason Greenwood die Angriffsbemühungen der Red Devils. Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Greenwood traf mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze ins untere rechte Eck.

Die Spurs gingen bereits nach acht Minuten in Führung. Nach einem doppelten Abpraller war es Lucas Moura, der Wolves-Keeper Rui Patricio aus spitzem Winkel überwand. In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 67. Minute fiel dann der Ausgleich. Der starke Adama Traoré zog aus 18 Metern in zentraler Position ab und hämmerte den Ball ins Tor. In der Nachspielzeit erzielte Jan Vertonghen den umjubelten Siegtreffer für die Spurs.