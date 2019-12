Showdown im Old Trafford und Derby an der Anfield Road!

Die Premier League bietet am Mittwoch gleich mehrere Topduelle. Bei Manchester United steht Trainer Ole Gunnar Solskjaer schwer in der Kritik und könnte bei einer weiteren Pleite vor dem Aus stehen. Nun kommt mit den Tottenham Hotspur (Premier League: Manchester United - Tottenham Hotspur ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) ausgerechnet sein Vorgänger José Mourinho ins Old Trafford und könnte zum Zünglein an der Waage für die Zukunftsaussichten seines Nachfolgers werden.

Tabellenführer FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp empfängt derweil zum Merseyside-Derby den Stadtrivalen FC Everton (Premier League: FC Liverpool - FC Everton ab 21.15 Uhr im LIVETICKER). Bekommt die weiße Weste der Reds ausgerechnet im Derby gegen Everton den ersten Fleck?

Der schärfste Verfolger der Reds, Leicester City, hat mit Schlusslicht FC Watford (Premier League: Leicester City - FC Watford ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) eine lösbare Aufgabe vor der Brust und würde von einem Patzer des Klopp-Teams profitieren.

