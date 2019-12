Auch im 17. Spiel der Saison bleibt Liverpool ungeschlagen - und feiert den achten Sieg in der Premier League in Folge!

Gegen den Tabellenletzten FC Watford gab es für die Reds einen 2:0-Sieg (1:0). (LFC - Watford im LIVETICKER zum Nachlesen)

Mohamed Salah (38.) knackte die ansonsten sehr stabile Defensive Watfords im ersten Durchgang. Der Treffer hätte schöner kaum sein können. Nach einem schnellen Haken im Sechzehner platzierte der "Egyptian-King" den Ball aus etwa zwölf Metern mit seinem Rechten ins Kreuzeck - Traumtor!

Kurz vor Schluss war es erneut Salah (90.) der per Hacke für die Entscheidung sorgte. Es waren die Saisontore acht und neun für den 27-Jährigen.

Klopp seit 34 Spielen in England ungeschlagen

Am Freitag verlängerte Jürgen Klopp bei den Reds bis 2024. Die Fans waren über das vorgezogene Weihnachtsgeschenk des deutschen Erfolgscoaches ganz aus dem Häuschen. Nun konnte Klopp sich über einen Arbeitssieg freuen. Liverpool bleibt in England nach dem Heimerfolg auch im 34. Spiel in Folge ungeschlagen.

Sein Gegenüber Nigel Pearson musste in seinem ersten Spiel als Watford-Manager gleich die erste Niederlage hinnehmen. Ende November wurde Quique Flores bei den Hornets freigestellt, seit Montag ist Pearson Cheftrainer beim Tabellenschlusslicht.

Liverpool marschiert unbeschwert weiter durch die Premier League. Vor dem Spiel von Leicester City haben die Reds nun elf Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten in England.

Sage und schreibe 16 Punkte liegt Liverpool vor dem amtierenden Meister Manchester City. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

City und Pep Guardiola müssen am Sonntag nach London zum FC Arsenal. (SERVCE: Spielplan der Premier League)