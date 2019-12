Manchester City hat eine Woche nach der Pleite im Derby gegen Manchester United zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Pep Guardiola siegte beim FC Arsenal mit 3:0. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Durch den Sieg verkürzten die Citizens als Tabellendritter den Abstand zum Zweiten Leicester City auf vier Punkte. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hat weiter 14 Punkte Vorsprung auf City. Die Reds gewannen ihr Spiel am Samstag gegen den FC Watford mit 2:0. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

Stürmischer Beginn - De Bruyne trifft früh

Das Spiel im Emirates Stadium begann äußerst stürmisch. Nach wenigen Sekunden hatten die Gunners, bei denen Mesut Özil von Beginn an ran durfte und eine schwache Leistung zeigte, in Person von Gabriel Martinelli die Riesenchance zur Führung, der scheiterte aber an City-Torwart Ederson. (SERVCE: Spielplan der Premier League)

Im Gegenzug klingelte es dann im Gehäuse vom deutschen Torwart Bernd Leno. Kevin De Bruyne hämmerte den Ball von der Strafraumgrenze unter die Latte. Nach einer Viertelstunde erhöhte Raheem Sterling nach einem blitzsauberen Konter zum 2:0.

Leno verhindert Schlimmeres

Kurz vor der Pause sorgte City dann für die Vorentscheidung. Wenige Minuten, nachdem der Ex-Schalker Sead Kolasinac verletzungsbedingt vom Feld musste, markierte der starke De Bruyne seinen zweiten Treffer. Aus 20 Metern schloss der Belgier ins untere linke Eck ab.

Wenige Minuten später verhinderte Leno mit einer Weltklasse-Parade den nächsten Treffer von De Bruyne. Dessen angeschnittenen Fernschuss lenkte der Keeper mit Mühe noch an den Pfosten.

In der zweiten Hälfte schalteten die Skyblues einen Gang herunter, dominierten das Spiel dennoch nach Belieben.