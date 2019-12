Einmal für den FC Liverpool an der Anfield Road auflaufen: Ein Traum für fast jeden Fußballer, der 2011 für Andy Carroll in Erfüllung ging - sich für den Stürmer damals aber wie ein Albtraum anfühlte.

"Wissen Sie was? Ich war damals verletzt, und alles, woran ich dachte, war: 'Bitte, flieg einfach durch den Medizincheck'", erinnerte sich Carroll in der Daily Mail.

Der heute 30-Jährige hatte in der Hinrunde der Saison 2010/11 bei seinem Jugendverein Newcastle United mit elf Toren geglänzt und so das Interesse des FC Liverpool geweckt.

Liverpool macht Carroll zum Rekordtransfer

Die Reds waren derart überzeugt von Carroll, dass sie die damalige vereinsinterne Rekordablöse von 41 Millionen Euro hinblätterten - ein Angebot, das Newcastle nicht ablehnen konnte.

"Ich erinnere mich, wie ich das Vereinsgelände in Kevin Nolans Auto verlassen habe, weil jede Menge Leute draußen waren", erzählt Carroll vom Trubel rund um seinen damaligen Transfer: "Wir sind zu seinem Haus gefahren und haben uns alles im Fernsehen angeschaut. Ich habe mir gesagt: 'Ich gehe nicht!' Ich hatte erst einen Tag zuvor ein Haus und eine Katze gekauft."

Die Verantwortlichen in Newcastle hatten jedoch andere Pläne, wie Carroll verrät: "Mir wurde gesagt: 'Du gehst' - und damit war das entschieden."

Suárez stellt Carroll in den Schatten

In Liverpool blieb Carroll jedoch der ganz große Durchbruch verwehrt - im Gegensatz zum heutigen Barca-Star Luis Suárez, der am selben Tag bei den Reds vorgestellt wurde und "nur" 26,5 Millionen Euro Ablöse an Ajax Amsterdam gekostet hatte.

Nach einer Zwischenstation bei West Ham United ist Carroll seit Sommer 2019 zurück bei seinem Jugendverein in Newcastle - so wie er es sich schon bei seinem Abschied im Januar 2011 vorgenommen hatte.

"In der Minute, als ich in diesen Helikopter nach Liverpool gestiegen bin, wollte ich zurückkommen", betont Carroll: "Ich wusste, dass es passieren musste. Egal, wie alt ich sein würde, ich musste zurück auf diesen Platz gehen und noch einmal für Newcastle spielen."