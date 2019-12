Der FC Liverpool hat seine Position als Spitzenreiter der Premier League mit einer beeindruckenden Leistung zementiert.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich im Topspiel am Boxing Day bei Verfolger Leicester City mit 4:0 (1:0) durch. Für die Tore beim bisher höchsten Saisonsieg in der Liga sorgten Roberto Firmnio (31. und 74. Spielminute), der eingewechselte James Milner (Handelfmeter, 71.) und Trent Alexander-Arnold (78.).

Unglaubliche 52 Punkte haben die Reds nach 18 Spielen auf dem Konto, das zweitplatzierte Leicester liegt bereits 13 Zähler zurück – und Liverpool hat noch eine zusätzliche Partie in der Hinterhand (Tabelle der Premier League).

Trotzdem wollten die Liverpool-Stars von einer Vorentscheidung im Meisterrennen nichts wissen: "Wir sind immer noch nicht mal zur Hälfte durch die Saison", erklärte Alexander-Arnold bei sky. Auch sein Trainer Jürgen Klopp wollte noch nicht zu sehr jubeln. Angesprochen auf die zwei Hälfte zeigte er sich aber begeistert: "Als wir angefangen haben, in der zweiten Halbzeit die Tore zu schießen, sind die Jungs geflogen. Ein sehr wichtiger Tag für uns."

Firmino bringt Liverpool in Führung

Im Showdown bei den Foxes war der Champions-League-Sieger von Anfang an die tonangebende Mannschaft. Schon nach zwei Minuten kreuzte Sadio Mané gefährlich im Strafraum der Gastgeber auf, verpasste die Führung jedoch.

Weitere Topchancen von Mohamed Salah und Jordan Henderson folgten, blieben aber ebenso ungenutzt. So dauerte es bis zur 31. Minute, bis Firmino den verdienten Führungstreffer für die Reds per Kopf erzielte. Nach einer abgewehrten Ecke landete der Ball bei Trent-Alexander Arnold, der den Stürmer mit einer mustergültigen Flanke aus dem Halbfeld bediente.

Nur Sekunden später hätte Mané für die Vorentscheidung sorgen können, als er nach einem Fehler in der Hintermannschaft von Leicester unverhofft aus kurzer Distanz zum Abschluss kam. Doch der Angreifer vergab die Megachance leichtfertig.

Leicester findet kaum statt

Zur Halbzeit hatte Liverpool acht Schüsse abgefeuert – Leicester keinen einzigen. In Durchgang zwei änderte sich nichts an der Dominanz der Reds. Leicester fand keine Antwort auf das Pressing der Gäste und konnte fast nie für Entlastung sorgen. Leicester hatte seit April nicht mehr im heimischen King Power Stadium verloren, in dieser Saison setzte es erst fünf Gegentore - doch gegen Liverpool waren sie chancenlos.

In der 54. Minute war Firmino ganz nah dran an seinem zweiten Tor, kurz zuvor vergab Salah aus aussichtsreicher Position. Die Chancenauswertung blieb lange das größte Manko bei der Machtdemonstration des haushohen Titelfavoriten.

Für die Vorentscheidung sorgte der eingewechselte Milner nach einem berechtigten Elfmeter. Caglar Söyüncü hatte den Ball zuvor an die Hand bekommen. Wenig später war es erneut Firmino, der nach einer scharfen Flanke von Alexander-Arnold zum 3:0 erhöhte. Es war das 500. Liverpool-Tor in der Amtszeit von Jürgen Klopp.

Alexander-Arnold setzte den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie nur vier Minuten später selbst und markierte das vierte Tor für die Reds.