Die englische Premier League arbeitet offenbar an einer neuen Technologie, die den Schiedsrichtern bei der Feststellung von Abseitssituationen helfen soll.

Wie die Daily Mail berichtet, plant die Firma Hawk Eye, den Unparteiischen eine "automatisierte Abseitslinie" bereit zu stellen. Das Unternehmen zeichnet bereits für die auch in Deutschland eingesetzte Torlinientechnik verantwortlich.

Um auch im Falle einer kniffligen Abseitsentscheidung in Echtzeit für Klarheit sorgen zu können, will Hawk Eye mit zahlreichen Kameras die Fersen eines jeden Spielers verfolgen. So soll in engen Fällen, die von den Schiedsrichtern auf dem Platz nicht zweifelsfrei geklärt werden können, schnell Klarheit bestehen. Unbekannt ist, ob auch andere Körperteile, mit denen ein Tor erzielt werden darf, von den Tracking-Kameras verfolgt werden.

Bisher müssen die Video-Assistenten die Abseitslinien mit technischen Hilfsmitteln am Bildschirm selbst ziehen - was meist viel Zeit kostet. Wenn die Linie dank der geplanten Methode automatisch gezogen wäre, würde das viele lange Wartephasen auf dem Platz verhindern.

Noch ist nicht klar, ob die neue Technologie tatsächlich schon während dieser Saison zum Einsatz kommen soll.