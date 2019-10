Er liebt das Spiel, aber mit dem FC Arsenal kann er nichts anfangen.

Der ehemalige französische Nationalspieler Patrice Evra hat sich nach der Niederlage bei Aufsteiger Sheffield United über die Gunners lustig gemacht.

"Ich freue mich wirklich für Sheffield. Sie haben den Sieg verdient, aber Arsenal überrascht mich nicht", sagte der einstige Verteidiger von Manchester United nach dem 0:1 in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky Sports.

Er habe Arsenal während seiner aktiven Karriere seine "Babys" genannt. Eine Aussage, die er übrigens nicht als respektlos verstanden haben wollte: "Das ist das Gefühl, das ich bei diesem Team habe. Ich war glücklich, wenn ich gegen Arsenal gespielt habe, weil ich wusste, dass ich gewinnen werde."

Und dann legte er auch mit Blick auf die aktuelle Mannschaft Arsenals den Finger in die Wunde: Unter Trainer Unai Emery habe sich nichts geändert: "Ich frage mich so: Wo ist Arsene? Wo ist Wenger? Denn es ist genau das selbe." Ex-Coach Wenger hatte den Klub im Sommer nach etlichen Jahren an der Seitenlinie der Gunners verlassen.

"Willkommen bei einem Männer-Klub"

Und um den Arsenal-Fans endgültig die Lust am Fußball zu nehmen erzählte Evra dann noch eine weitere Anekdote aus seiner Zeit in der Premier League.

2012 war der ehemalige Arsenal-Stürmer Robin van Persie zu ManUnited gewechselt. Evra: "Am ersten Tag habe ich ihm die Hand geschüttelt und meinte: 'Willkommen in einem Männer-Klub.'"

Van Persie sei erst verärgert gewesen, habe nach einem Monat aber kleinlaut zugegeben: "Du hattest vollkommen recht Patrice."

Mit Manchester wurde der mittlerweile 38 Jahre alte Evra fünf Mal englischer Meister. Im Sommer beendete er seine Karriere.