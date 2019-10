Das sorgt für Verwirrung bei Spielern, Trainern, Fans und Experten: Die Terminplaner der Premier League haben jetzt Pläne ausgearbeitet, die gut eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft 2022 Spiele vorsehen.

Es gibt konkrete Vorschläge von den Offiziellen, die Partien in der Premier League und der Championship am 12. November beinhalten - neun Tage vor Beginn des Turniers in Katar am 21. November.

Zu den Plänen gehört auch ein Wiederanlauf des zweiten Weihnachtsfeiertages acht Tage nach dem Finale, um Störungen zu minimieren. Dies sorgt natürlich für Unverständnis bei Experten und Fans.

Es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht...