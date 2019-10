Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool steuern in der Premier League weiter dem historischen Startrekord entgegen.

Ein umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit verhalf den Reds zu einem 2:1 (1:0) im Topspiel gegen Leicester City.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Durch den achten Sieg im achten Ligaspiel ist Liverpool nur noch einen Erfolg von der Einstellung der Bestmarke des FC Chelsea entfernt. Die Blues hatten in der Saison 2005/06 unter Jose Mourinho neun Siege zum Start geholt.

Premier League: Liverpool marschiert weiter

In der Tabelle liegt Liverpool vorläufig acht Punkte vor Meister Manchester City. Das Team von Pep Guardiola spielt am Sonntag (15.00 Uhr) aber noch gegen die Wolverhampton Wanderers und kann mit einem Sieg bis auf drei Punkte an Liverpool heranrücken.

Immer tiefer in die Krise rutscht derweil Tottenham Hotspur. Die Londoner unterlagen vier Tage nach der 2:7-Demütigung in der Champions League gegen Bayern München auch bei Brighton & Hove Albion 0:3 (0:2).

Zudem verloren die Spurs auch noch Stammkeeper Hugo Lloris. Der französische Weltmeister verletzte sich unmittelbar vor dem 0:1 schwer am Arm und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Milner bleibt in der Nachspielzeit cool

Ebenfalls eine Niederlage kassierte Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke. Die Kanarienvögel mussten sich zu Hause gegen Mitaufsteiger Aston Villa klar mit 1:5 (0:2) geschlagen geben.

An der Anfield Road in Liverpool brachte Sadio Mane (40.) den Champions-League-Sieger nach feiner Vorarbeit von James Milner in Führung.

Leicester, Sensationsmeister von 2016 und nach einem starken Saisonstart vor der Partie Tabellendritter, präsentierte sich aber mutig und hatte selbst mehrere Chancen.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offenes Spiel. James Maddison (80.) bescherte Leicester durch den Ausgleich scheinbar schon einen verdienten Punkt.

In der Nachspielzeit aber foulte Marc Albrighton Mane leicht, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und blieb auch nach Überprüfung des Videoassistenten dabei. Milner (90.+5) traf zum Sieg