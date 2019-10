Der FC Liverpool und Manchester City spielen in England momentan in ihrer eigenen Liga.

Nun hat ausgerechnet eine Vereinslegende des mit ManCity und den Reds rivalisierenden Manchester United mit seiner Meinung zu Englands Top-Teams für Aufsehen gesorgt.

"Würde das United-Team von 1999 die Premier League gewinnen? Zu 100 Prozent!", sagte Ryan Giggs, der als Spieler 24 Jahre lang für die Red Devils auf dem Platz stand, bei The United Stand. Das 99er-Team sei auch die beste Mannschaft gewesen, in der er je gespielt habe, "angesichts dessen, was wir erreicht haben und der Tiefe unseres Kaders".

An der Seite von Spielern wie David Beckham, Roy Keane und Paul Scholes holte der Waliser vor 20 Jahren unter dem legendären Sir Alex Ferguson das Triple, das aktuelle United-Team mit dem damaligen Stürmer Ole Gunnar Solskjaer auf der Trainerbank rangiert derzeit jedoch nur auf Platz sieben der Premier League.

FC Liverpool nach Startrekord vor Manchester City

Liverpool grüßt hingegen nach einem Traumstart (neun Siege und ein Remis) von der Tabellenspitze, nachdem das Team von Trainer Jürgen Klopp in der vergangenen Saison in einem historischen Titelkampf den Kürzeren gezogen hatte. Unglaubliche 97 Punkte reichten nicht für den ersehnten Titel, Manchester City kam auf 98.

Der Drittplatzierte FC Chelsea lag in der Abschlusstabelle ganze 26 Punkte hinter dem Meister aus Manchester. Eines scheint klar: Derart dominant wie City und Liverpool war in England noch nie ein Team zuvor.

Die Frage, ob Uniteds 99er-Elf da hätte mithalten können, wird sich hingegen (leider) nie mit Sicherheit beantworten lassen.