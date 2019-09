Der englische Fußballverband FA hat den ehemaligen Nationalstürmer Peter Beardsley wegen rassistischer Kommentare bis zum 29. April 2020 gesperrt.

Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Der ehemalige Stürmer des FC Liverpool, WM-Teilnehmer 1986 und 1990, muss zudem eine Anti-Rassismus-Maßnahme absolvieren.

Dem 58-Jährigen wurden während seiner Zeit als U23-Coach von Newcastle United drei Vergehen vorgeworfen. Beardsley, der 59 Länderspiele für England absolvierte, bestreitet die Vorwürfe. Inzwischen trennte sich Newcastle von Beardsley.

"Bei den drei Vorfällen hat er sich eindeutig rassistisch geäußert", hieß es vonseiten der FA. Dies sei total inakzeptabel.

"Selbst, wenn es nicht so beabsichtigt war, hat er offensichtlich ein Vergehen begangen. In einer Zeit, in der Rassismus im Fußball weit verbreitet ist, ist es besonders wichtig, dass Äußerungen wie die von Herrn Beardsley strengstens bestraft werden", betonte die FA.