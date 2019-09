Der englische Meister Manchester City errichtet seinem langjährigen Kapitän Vincent Kompany zu Ehren eine Statue des Belgiers vor dem heimischen Etihad Stadium. Dies gaben die Citizens am Mittwoch am Rande eines Benefizspiels bekannt.

Kompany selbst war zu Gast an seiner langjährigen Wirkungsstätte, konnte aber wegen einer Oberschenkelverletzung nicht mitspielen.

"Das ist typisch für mich - ich will nichts riskieren", sagte der 33-Jährige mit Blick auf seinen neuen Arbeitgeber RSC Anderlecht. Der frühere HSV-Profi Kompany hatte Manchester im Sommer nach elf Jahren verlassen und ist nun Spielertrainer beim Klub aus Brüssel.

ManCity überraschte seinen in der Stadt ungeheuer populären Ex-Kapitän, der das Team zu vier Meistertiteln geführt hatte, mit einem weiteren bleibenden Andenken. Der Weg, der die Jugendakademie des Klubs mit dem Trainingsgelände der Profis verbindet, wurde in "Vincent Kompany Crescent" umbenannt, ein entsprechendes Schild mit einem Mosaik, das Kompany zeigt, im Beisein des Abwehrrecken am Mittwoch enthüllt.