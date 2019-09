Der FC Liverpool ist weiter auf dem Kurs in Richtung Meisterschaft. Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann gegen den FC Chelsea mit 2:1 (2:0). (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)

Für Liverpool geht der Traumstart damit weiter. Sechs Siege aus sechs Partien in der Meisterschaft. Damit haben die Reds bereits fünf Punkte Vorsprung vor dem ärgsten Konkurrenten Manchester City. Die Citizens stellten beim 8:0-Sieg gegen den FC Watford am Samstag gleich mehrere Rekorde auf. Der Gewinner des Spieltags ist trotzdem Liverpool. (Tabelle der Premier League)

Liverpool mit neuem Start-Rekord in der Premier League

Denn die Reds sind das erste Team in der Premier League, dass seine ersten sechs Partien in zwei aufeinanderfolgenden Saisons gewinnen konnte. Bislang konnten zudem nur zwei Teams 15 Spiele hintereinander in der Premier League gewinnen: Pep Guardiolas Manchester City - und nun auch Klopps Liverpool.

Für Chelsea und den neuen Trainer Frank Lampard ist die Niederlage ein weiterer Rückschlag. Die Blues wollen in die Champions League, finden sich derzeit aber auf dem elften Platz wieder.

Trent Alexander-Arnold (14.) brachte Liverpool in Front. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß von Mohamed Salah war der Außenverteidiger zur Stelle und hämmerte den Ball ins rechte Kreuzeck.

Alexander-Arnold und Firmino besorgen sechsten Sieg in Folge

César Azpilicueta schlug zurück (27.) - doch der VAR hatte etwas dagegen und entschied korrekterweise auf Abseits.

Liverpool behielt seine Stärke bei Standards und kam durch Roberto Firmino (30.) zum 2:0. Diesmal war Andrew Robertson der Vorbereiter nach einem Freistoß.

Kantés Treffer kommt zu spät für Chelsea

Der französische Weltmeister N’Golo Kanté ließ Chelsea noch einmal hoffen. Er traf nach einem tollen Solo (71.), doch sein Anschluss kam zu spät für die Londoner.

Bitter für Chelsea: Sowohl Emerson als auch Ex-Gladbacher Andreas Christensen mussten bereits in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. (Spielplan und Ergebnisse der Premier League)