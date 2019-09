Arsenal-Neuzugang Dani Ceballos hat Pierre-Emerick Aubameyang und den FC Liverpool gelobt.

"Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe bis jetzt noch nie ein Team gesehen, das besser spielt, das besser presst", schwärmte Ceballos in der Daily Mail über die Reds von Trainer Jürgen Klopp.

Anzeige

Die Gunners hatten am zweiten Spieltag gegen Liverpool mit 1:3 verloren. Das Spiel habe Einfluss auf ihn gehabt, ergänzte er.

Ceballos präzisierte seine Meinung: "Sie nehmen dir die Luft zum Atmen. Man verbringt viel Zeit mit verteidigen und wenn du durchatmen und den Ball halten willst, nehmen sie ihn dir wieder weg. Ich denke, Klopp hat nun das Team zusammen, dass er sich bei seinem Start vor vier Jahren vorstellte."

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ceballos vergleicht Aubameyang mit CR7

Auch über sein eigenes Team sprach der spanische Nationalspieler und lobte Arsenal-Stürmer Aubameyang. "Man kann Aubameyangs Stil mit Cristiano Ronaldo bei Real Madrid vergleichen, wie er auf Tore lauert und dafür lebt." Aber auch für Nicolas Pépé und Alexandre Lacazette fand Ceballos lobende Worte.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

"Pépé ist schnörkellos und direkt, und Lacazette ist der beste Spieler im Team: Er versteht das Spiel perfekt", sagte Ceballos.

Der Spanier kam für 30 Millionen Euro von Real Madrid nach London. Bei den Königlichen konnte er sich nicht wirklich durchsetzen. "Ich muss selbstkritisch sein. So gut wie ich in zwei Spielen für Arsenal gespielt habe, war ich in zwei Jahren bei Real nicht", sagte Ceballos.