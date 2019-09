Erneut ohne Mesut Özil hat der FC Arsenal im traditionsreichen Nord-London-Derby gegen Tottenham Hotspur ein Remis gerettet. Die Gunners kamen nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 (1:2) und bleiben in der Premier League als Tabellenfünfter vor dem Rivalen. Özil kam einmal mehr nicht zum Einsatz, saß aber auf der Bank.

Tottenham-Star Christian Eriksen (10.) und Harry Kane, der einen Foulelfmeter gegen Bernd Leno verwandelte (40.), brachten die Gäste zunächst mit 2:0 in Führung, ehe Alexandre Lacazette (45.+2) kurz vor der Pause verkürzte. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (71.) stellte den Endstand her.

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In der Tabelle fiel Arsenal, in der Europa League Gruppengegner von Eintracht Frankfurt, mit sieben Punkten auf den fünften Rang zurück. Bayern Münchens kommender Champions-League-Kontrahent Tottenham folgt mit fünf Zählern als Neunter. Tabellenführer bleibt der FC Liverpool mit zwölf Punkten.

Immerhin im Kader stand derweil Özil, der aber vergeblich auf sein Saisondebüt wartete. Wegen einer Erkrankung und einem versuchten Raubüberfall auf ihn hatte der 30-Jährige in den ersten Wochen noch kein Pflichtspiel für die Gunners bestritten. Zuletzt war über einen Wechsel zu DC United in die amerikanische Major League Soccer (MLS) spekuliert worden, Teammanager Unai Emery will ihn aber behalten.

Für Arsenal geht es nach der Länderspielpause zum FC Watford. Tottenham empfängt Crystal Palace.