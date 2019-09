Zwei Körpertäuschungen, ein satter Linksschuss in die kurze Ecke: Jungstar Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea hat sich sein überraschend schnelles Comeback mit einem Tor versüßt.

Der lange Zeit auch von Bayern München umworbene Offensivspieler traf beim 7:1 (3:1) der Blues in der dritten Runde des englischen Ligapokals gegen den Viertligisten Grimsby Town zum Endstand (89.).

"Was für ein Spiel!!! Ich bin glücklich, dass ich bei einer tollen Mannschaftsleistung gleich bei meiner Rückkehr ein Tor erzielt habe", schrieb Hudson-Odoi bei Twitter.

Der 18-Jährige stand nur fünf Monate nach seinem Achillessehnenriss erstmals wieder in der Startelf der Blues. Vor einer Woche hatte er seinen Vertrag bei Chelsea bis 2024 verlängert.

Chelsea-Trainer Lampard nicht zufrieden

Gegen Grimsby zeigte Hudson-Odoi jedoch noch viel Luft nach oben. Teammanager Frank Lampard kritisierte, dass er beide Flügelspieler - also auch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic - in der Halbzeitpause "mit Nachdruck" an ihre Aufgaben habe erinnern müssen. Hudson-Odoi müsse "lernen", sagte Lampard.

Teamkollege Antonio Rüdiger war da euphorischer: "Mein Juuunge ist zurück", schrieb er bei Twitter mit Flammen-Emoji.