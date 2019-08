Mohamed Salah hat sich zum in dieser Saison in England eingeführten Videobeweis geäußert und vertritt dabei eine interessante Meinung.

"Ich mag den VAR (Video Assistant Referee, Anm. d. Red.) nicht, das war schon immer meine Antwort. Ich mag den Fußball, wie er ist, mit den Fehlern der Schiedsrichter und den Emotionen der Spieler auf dem Platz", sagte der Superstar des FC Liverpool im Gespräch mit CNN. Der Videobeweis sei gut, "um Spieler vor Fouls und gefährlichem Spiel zu schützen. Das ist meiner Meinung nach aber das einzige Argument."

Salah weiter: "Ich akzeptiere den Fußball mit Fehlern des Schiedsrichters und der Spieler gleichermaßen. Das macht den Fußball spannender."

Im Topspiel der Premier League am vergangenen Wochenende zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur (2:2) wurde der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola das Siegtor in der Nachspielzeit aberkannt. Liverpool war in den ersten beiden Ligaspielen noch nicht in einen Videobeweis verwickelt.

Auf die Frage, was er sich vom Videobeweis erwarte, antwortete der Ägypter: "Mehr Elfmeter für mich, ihr werdet sehen." In England hat sich Salah in der letzten Saison teilweise den Ruf "erarbeitet" schnell zu Boden zu gehen, um Elfmeter zu schinden. Ob er tatsächlich mehr Elfmeter zugesprochen bekommt, bleibt abzuwarten.