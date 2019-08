Der FC Liverpool gewinnt mit 2:1 (1:0) gegen den FC Southampton. Sadio Mané und Roberto Firmino lassen die Reds jubeln. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Jürgen Klopp und seine Reds schlagen damit Ralph Hasenhüttel und seine Saints.

Mané sorgt erneut für viel Freude in Liverpool. Der 27-Jährige erzielte bereits unter der Woche im Finale des UEFA Super Cups (5:4 n. E.) gegen den FC Chelsea einen Doppelpack.

Mané und Firmino besorgen Tabellenführung für Liverpool

Lange Zeit taten sich mitgenommene Reds schwer, gegen couragiert aufspielende Saints. Southampton kam in der ersten Halbzeit zu vielen Chancen - doch Liverpool ging ganz kurz vor der Pause in Führung.

Mané traf per tollem Schlenzer aus 16 Metern in die rechte obere Ecke des Tores (45.+1). Auch in Halbzeit zwei hielt Southampton gut mit, doch Firmino machte für Liverpool scheinbar alles klar. Der Brasilianer blieb eiskalt und nutzt seine größte Chance im Spiel direkt zum Treffer (71.).

Reds nach Sieg im UEFA Super Cup nicht furios - aber effektiv

Der Aufreger der Partie war ein Aussetzer von LFC-Keeper Adrián in der Schlussphase. Der Held des Super-Cup-Sieges spielte Danny Ings den Ball direkt in die Beine. Dieser bedankte sich und schob zum Anschluss ein (83.).

Mit dem Dreier ist Liverpool nun Tabellenführer in England. Für die Saints bedeutet die erneute Niederlage einen Fehlstart in die Saison. Hasenhüttls Southampton hatte bereits den Auftakt gegen Burnley mit 0:3 verloren. (Der Spielplan der Premier League)

Insgesamt merkte man Liverpool die Strapazen des langen Matches im Super Cup Finale doch ein wenig an, am Ende steht jedoch ein relativ ungefährdeter 2:1-Erfolg für die Reds.