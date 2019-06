Eden Hazards Wechsel zu Real Madrid hat viele Geschichten hervorgebracht. Beim FC Chelsea hinterlässt er eine sportliche Lücke, aber auch einige Freunde. So verabschiedete sich Teilzeit-Teamkollege und Landsmann Michy Batshuayi emotional per Twitter bei dem Belgier: "Viel Glück auf diesem neuen Abenteuer an den Jungen, der eine Inspiration und ein Bruder für mich ist."

Die Blues-Fans hatten nun eine kreative Idee und beauftragten Batshuayi mit der Suche nach einem Nachfolger: "Jetzt mach' deine Arbeit als unser bester Agent und finde einen Nachfolger (oder versuch' es wenigstens)"

Der Ex-BVB-Stürmer, der in dieser Saison wieder von den Blues verliehen wurde und bei Crystal Palace auf Torejagd ging, reagierte gewohnt cool und haute einen lockeren Spruch raus. Dieser bezieht sich durchaus auf seine Dortmunder Zeit. Als Antwort auf den Fan, teilte Batshuayi diesem nämlich mit, dass er ja schon Christian Pulisic geholt hat.

In der Tat wechselt der US-Amerikaner zur neuen Saison an die Stamford Bridge. Ob Michy Batshuayi daran aber einen entscheidenden Anteil hat, bleibt fraglich. Mit den Fans der Blues jedenfalls versteht sich der Batsman aber anscheinend fabelhaft.