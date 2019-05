Selten war die Titelentscheidung in der Premier League so knapp und noch nie gab es zwei Teams mit mehr als 90 Punkten in einer Saison. Mit dem Sieg in Brighton sichert sich Manchester City die Meisterschaft nur einen Punkt vor Jürgen Klopp und dem FC Liverpool.

Brighton & Hove Albion - Manchester City 1:4

Hier schießt sich City zum Meistertitel

Manchester City dreht nach dem Gegentor auf, macht in der zweiten Hälfte alles klar und sichert sich mit dem Sieg die Meisterschaft. Ilkay Gündogan trifft traumhaft zum Endstand.

FC Burnley - FC Arsenal 1:3

FC Burnley - FC Arsenal (1:3)

Arsenal-Coach Unai Emery schonte im Hinblick auf das Finale der Europa League einige Stars zum Saisonende. Pierre-Emerick Aubameyang durfte starten und konnte sich dank eines Doppelpacks den "Goldenen Schuh" sichern.

Crystal Palace - AFC Bournemouth 5:3

Crystal Palace - AFC Bournemouth (5:3)

Zum Saisonabschluss gab es nochmal ein Torfestival bei Crystal Palace. Ex-BVB-Stürmer Michy Batshuayi traf doppelt für die Londoner und sicherte seinem Team so Platz 12 in der Tabelle.

FC Fulham - Newcastle United 0:4

FC Fulham - Newcastle United (0:4)

Für den Absteiger FC Fulham setzte es zum Ende einer verkorksten Saison nochmal eine deutliche Klatsche. Für Newcastle traf unter anderem der Ex-Hoffenheimer Fabian Schär.

Leicester City - FC Chelsea 0:0

Hacken-Fail! Hier vergibt Higuain einen Hundertprozenter

Ohne Eden Hazard in der Startelf kam der FC Chelsea in Leicester nicht über ein 0:0 hinaus. Die Blues hatten auch vor der Partie die Teilnahme an der Champions League schon sicher.

FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers 2:0

Tor-König statt Meister: Mane-Gala reicht Liverpool nicht

Der FC Liverpool erledigt mit dem Sieg zu Hause seine Pflichtaufgabe, für die Meisterschaft reicht es trotzdem nicht. Immerhin kann sich Sadio Mané durch seinen Doppelpack den geteilten Titel als Torschützenkönig sichern.

Manchester United - Cardiff City 0:2

Wieder nur Europa League: United blamiert sich zuhause gegen Aufsteiger

Manchester United verpasst erneut die Champions League und geht zu Hause im Old Trafford gegen den Absteiger Cardiff City unter.

FC Southampton - Huddersfield Town 1:1

FC Southampton - Huddersfield Town (1:1)

Ebenfalls um nichts mehr ging es in Southampton. Huddersfield stand schon lange als Absteiger fest und Southampton schaffte es unter Ralph Hasenhüttl den Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag perfekt zu machen.

Tottenham Hotspur - FC Everton 2:2

Eriksens Traumfreistoß macht Champions League perfekt

Für Tottenham Hotspur reichte das Unentschieden gegen den FC Everton die erneute Teilnahme an der Champions League perfekt zu machen.

FC Watford - West Ham United 1:4

FC Watford - West Ham United (1:4)

Eine Woche vor dem Finale im FA Cup gegen Meister Manchester City kassierte der FC Watford zu Hause eine deutliche Niederlage gegen West Ham.