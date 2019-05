Aston Villa hat in den Aufstiegsplayoffs zur Premier League vorgelegt.

Das Team von Dean Smith gewann das Hinspiel des ersten Halbfinals gegen West Bromwich Albion dank eines späten Doppelschlags mit 2:1 (0:1).

Die Gäste, die die Championship-Saison einen Platz vor Villa auf Rang vier abgeschlossen hatte, gingen zunächst durch Dwight Gayle (16.) in Führung. Doch Conor Hourihane (75.) und Tammy Abraham (79., Elfmeter) drehten die Partie zugunsten der Villians, die sich damit für das Rückspiel am Dienstag einen Vorteil im Kampf um den Einzug ins Finale in Wembley verschafften.

West Brom muss dann auf Torschütze Gayle verzichten. Der Angreifer sah für eine Attacke gegen den Torhüter in der Schlussphase Gelb-Rot (88.).

Im zweiten Halbfinale stehen sich der Tabellendritte Leeds United und der Sechstplatzierte Derby County (18.15 Uhr) gegenüber.