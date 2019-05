Bei Manchester United geriet Alexis Sanchez in den letzten Jahren immer mehr ins Abseits. Der Stürmerstar konnte kaum noch sportlich auf sich aufmerksam machen und hatte nur wenig Einsatzzeit.

Nun versucht sich der Chilene in einer ganz anderen Rolle. Sanchez gibt sein Debüt als Schauspieler.

In dem Film "Mi Amigo Alexis" (dt: Mein Freund Alexis; Anm. d. Red.) von Regisseur Alejandro Fernandez Almendras soll der Fußballer sich selbst spielen. Dabei wird die Geschichte eines 12-jährigen Jungen namens Tito erzählt, der zufällig auf sein großes Idol Alexis Sanchez trifft. In der Folge entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden, die für Tito lehrreich ist und ihm in seiner Entwicklung hilft.

Auch Sanchez profitiert in dem Film von dem Jungen, der ihn an seine Wurzeln erinnert. So erkennt der Star, warum er den Fußball liebt und einst den Beruf des Fußballers gewählt hat.