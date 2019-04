Stehen sich Manchester City und Manchester United gegenüber, ist immer mit Spannung und Ekstase zu rechnen. Die beiden Premier-League-Schwergewichte sind ungeheure Rivalen, das gilt für Spieler wie Fans. (Premier League: Manchester United - Manchester City, Mittwoch ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Doch beim kommenden Duell geht es nicht nur um Rivalität untereinander, sondern um einzelne sportliche Ziele, die größer nicht sein könnten. ManCity kämpft um die zweite Meisterschaft in Folge. Duellant aus der Ferne ist in dem Fall nicht United, sondern der FC Liverpool. Die Citizens liegen mit zwei Punkten hinter den Reds, haben allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto. Es ist jenes gegen ManUnited, eine Nachholpartie, die im Old Trafford ausgetragen wird. (Premier-League-Tabelle)

Manchester City will an Liverpool vorbeiziehen

Sollte das Team von Trainer Pep Guardiola, das mit den Deutschen Ilkay Gündogan und Leroy Sane aufwartet, siegen, läge es wieder mit einem Punkt vor Liverpool und könnte die Meisterschaft in den finalen drei Spielen aus eigener Kraft gewinnen. Verliert es allerdings oder spielt nur unentschieden, würde es hinter der Manschaft von Trainer Jürgen Klopp verbleiben und wäre auf einen möglichen Patzer angewiesen. (Premier-League-Spielplan)

Wie es auch kommt: die Voraussetzungen ergeben ein hochinteressantes Bild vor dem Manchester Derby, das - so betrachtet - zum entscheidenden Faktor im Meisterkampf wird.

Das Duell um die Trophäe ist jedoch nicht alles. Denn für die Red Devils ist auch noch etwas drin in dieser Saison. Gegenwärtig auf Rang sechs stehend, strebt das Team von Coach Ole Gunnar Solskjaer den Sprung auf die Champions-League-Plätze an. Drei Punkte und sechs Tore trennen es von Rang vier, wo der FC Chelsea seinen Platz gefunden hat. United braucht also einen Sieg gegen City, um noch im oberen Geschäft mitzumischen.

