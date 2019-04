Das Märchen ist perfekt. Norwich City ist zurück in der Premier League. Das Team des deutschen Trainers Daniel Farke gewann gegen die Blackburn Rovers mit 2:1 und ist damit einen Spieltag vor dem Saisonende der englischen Championship nicht mehr von den direkten Aufstiegsrängen zu verdrängen.

Macher Farke ist seit Sommer 2017 im Amt ist und hat die graue Maus nach Platz 14 in seiner ersten Saison wieder salonfähig gemacht. (Spielplan der englischen Championship)

Zwei ehemalige Bundesliga-Spieler treffen für Norwich

"The German Club", wie Norwich in England betitelt wird, machte dabei seinem Namen alle Ehre. Der deutsche Marco Stiepermann brachte die Canaries in der 13. Minute in Führung. Stiepermann stammt aus der BVB-Jugend und hat einst auch sieben Bundesliga-Spiele für die Dortmunder absolviert.

Ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Spieler legte in der 21. Minute nach - und das spektakulär. Der Ex-Darmstädter Mario Vrancic hämmerte den Ball aus der Distanz in den Winkel. (Tabelle der englischen Championship)

Wenige Minuten später kamen die Rovers zum Anschlusstreffer durch Lewis Travis. Norwich hatte weiter gute Chancen, allen voran Onel Hernandez. In der 42. Minute schoss er knapp vorbei, in der 56. Minute traf er die Latte. Der Rest war gelbgrüner Jubel.

Damit sind auch in der kommenden Saison zwei deutsche Trainer in der Premier League am Start. Neben Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool ist aktuell auch noch Jan Siewert mit Huddersfield Town im englischen Oberhaus vertreten, steht aber bereits als Absteiger fest.

Farke setzt bei Norwich auf Qualität aus der Heimat. Acht Profis mit deutscher Staatsbürgerschaft spielen für City. Hinzu kommen etliche weitere Spieler mit Bundesligaerfahrung.