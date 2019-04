Rafa Benítez hat mit Newcastle United den Klassenerhalt bereits gesichert, die "Magpies" liegen auf dem 13. Tabellenplatz. Der Verein will am spanischen Coach festhalten, dieser fordert allerdings mehr Kompetenzen und ein "wettbewerbsfähiges" Budget. Eine Trennung ist nicht ausgeschlossen.

Sollte es zwischen Benítez und Newcastle zu keiner Einigung kommen, wird sich der englische Erstligist nach einem neuen Coach umschauen müssen. Die englische Tageszeitung Chronicle bringt dabei einen prominenten Namen ins Spiel: Jürgen Klinsmann. Der ehemalige Bundestrainer hat sich seit der Trennung mit dem US-amerikanischen Fußballverband 2016 keiner neuen Traineraufgabe verschrieben.

Spurs-Legende Klinsmann auf der Insel gefragt?

Klinsmann ist kein England-Neuling - 1994 wechselte er überraschend zu Tottenham Hotspur und schlug dort sofort ein: In 50 Spielen erzielte er 30 Tore, wurde zum Fanliebling und in der Saison 1994/95 sogar Englands Fußballer des Jahres. Eine Aufgabe in Englands höchster Spielklasse hätte also für den Schwaben womöglich durchaus seinen Reiz.

In der jüngeren Vergangenheit war Klinsmann auch immer wieder mit einem Engagement in der Bundesliga in Verbindung gebracht worden - unter anderem als Dárdai-Nachfolger bei Hertha BSC. Der 54-jährige dementierte das aber umgehend: "Da ist absolut nix dran, das ist kein Thema für mich im Moment."

Ob "Klinsi" ein Angebot von der Insel ebenfalls ausschlagen würde, bleibt abzuwarten.