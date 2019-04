Ein Jahr und zwei Tage. So lange dauerte die Leidenszeit des Alex Oxlade-Chamberlain, die am Freitagabend ihr lang ersehntes Ende fand.

An der Anfield Road lief die 73. Minute, als sich das gesamte Stadion erhob, um den Mittelfeld-Star unter Ovationen zu empfangen. Es war ein echter Gänsehaut-Moment, als der 25-Jährige 367 Tage nach seiner schweren Verletzung erstmals wieder für den FC Liverpool den Platz betrat.

"Ich werde mich mein ganzes Leben lang daran erinnern, wie ich heute Abend empfangen wurde. Danke", schrieb Oxlade-Chamberlain nach seinem 17-minütigen Kurzeinsatz beim 5:0-Erfolg der Reds über Huddersfield Town auf Instagram.

Kreuzbandriss im Champions-League-Halbfinale

Ein Moment, den wiederum die Liverpool-Anhänger wohl niemals vergessen werden: Als "The Ox" am 24. April 2018 im heimischen Stadion, ebenfalls nach 17 Minuten, verletzt vom Feld getragen wurde. Zu diesem Zeitpunkt lief das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen die AS Roma. Auch wenn die genaue Diagnose mehrfacher Bänderriss im Knie erst später bekannt gegeben wurde, war das Saisonaus für den Leistungsträger für alle offensichtlich besiegelt.

Dabei hätten die Reds einen Oxlade-Chamberlain in der Form seines Lebens im Champions-League-Finale gegen Real Madrid ebenso gut gebrauchen können, wie die "Three Lions" bei der anschließenden WM in Russland.

Bis zu seiner Verletzung hatte der englische Nationalspieler 42 von 46 möglichen Saisonspielen unter Jürgen Klopp bestritten (fünf Tore, acht Vorlagen) und als echter Hoffnungsträger auf dem Weg zum Henkelpott gegolten. Klopp adelte ihn gar als "einen der besten Spieler Europas".

Comeback früher als erwartet

Nach einem Jahr Verletzungspause hat Oxlade-Chamberlain mittlerweile mehr Spiele für die Reds verpasst (45) als absolviert (43). Mit einem Comeback noch in dieser Saison hat beim FC Liverpool ohnehin niemand gerechnet. Im Sommer hatte es noch in einer offiziellen Mitteilung geheißen, für ihn sei "Spielzeit auf Wettbewerbsniveau vor dem Ende der (neuen) Saison ein Bonus".

Umso besser, dass er ausgerechnet zum Saisonendspurt wieder mitwirken kann. Denn auch ein Jahr später sind die Reds in zwei Wettbewerben noch voll im Titelrennen. In der Premier League herrscht weiterhin ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rivale Manchester City im Kampf um die Meisterschaft, in der Champions League stehen auf dem Weg ins Endspiel die schweren Halbfinal-Partien gegen den FC Barcelona an (Champions League: FC Barcelona - FC Liverpool, Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos auch ab 20.15 im Fantalk LIVE im TV auf SPORT1).

Oxlade-Chamberlain als Faktor X gegen Barcelona

Fünf Tage vor dem Hinspiel bei den Katalanen kann Klopp also wieder auf die Dienste von "The Ox" zurückgreifen, der auch auf mentaler Ebene zum Faktor X werden kann. Dass er an sein Niveau von vor einem Jahr anknüpfen kann, bewies er bereits bei seinem Kurzeinsatz am Freitag. Nach einer tollen Kombination mit Salah drei Minuten nach seiner Einwechslung hätte er fast ein Tor erzielt. Allgemein ließ er seine Klasse am Ball mehr als nur durchblitzen und strotzte nur so vor Ballsicherheit.

Oxlade-Chamberlain selbst glaubt fest daran, dass er die Klasse von vor einem Jahr wieder dauerhaft erreicht: "Das muss ich auch, um in dieser Mannschaft einen Stammplatz zu bekommen." Auch zur anstehenden Begegnung mit Lionel Messi und Co. gibt er sich selbstbewusst: "Ich glaube wirklich, dass wir es selbst in der Hand haben. Wir können absolut jeden schlagen", sagte er im Interview mit der Times.

Und das wohl beste daran: Er kann – endlich wieder – aktiv seinen Teil dazu beitragen.