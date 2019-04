Manchester United ist und bleibt in dieser Saison das Sorgenkind der Premier League.

Auf den sportlichen Absturz unter Trainer José Mourinho folgte unter Ole Gunnar Solskjaer zwar ein zwischenzeitliches Hoch. Allerdings steckt nun auch der neue Coach in seiner ersten Talsohle mit den Red Devils. Und sinnbildlich dafür steht spätestens seit Sonntag ein sonst so verlässlicher Leistungsträger: David De Gea.

Für viele gilt der Spanier seit Jahren als einer der besten Torhüter der Welt. Doch ausgerechnet er verfällt zum Saisonendspurt im Kampf um die Champions-League-Plätze quasi vom Genie in den Wahnsinn. Aus den letzten zehn Spielen ging United sieben Mal als Verlierer vom Platz (bei einem Remis und zwei Siegen), allein in vier dieser Partien leistete sich Gea jeweils einen dicken Patzer.

Zum Vergleich: Zuvor waren ihm in 123 Einsätzen nur drei Fehler unterlaufen, die zu direkten Toren geführt hatten.

De Gea mit vier Patzern in zehn Spielen

Im wichtigen Spiel gegen Tabellennachbar Arsenal hatte de Gea beim Treffer zum 0:2 durch Granit Xhaka die Schussbahn völlig falsch eingeschätzt - der Ball landete vollkommen unnötig im Tor.

Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Barcelona, zu dem United nach dem 0:1 im Hinspiel zumindest noch mit vagen Hoffnungen angereist war, folgte der nächste Bock: Ein harmloser Abschluss von Lionel Messi rutschte de Gea zum 2:0 für die Katalanen durch die Finger ins Tor. Am vergangenen Mittwoch im Spitzenspiel gegen Manchester City gab er beim 0:2-Gegentreffer durch Leroy Sané ebenfalls keine gute Figur ab.

Nach dem jüngsten fatalen Fehler beim 1:1 gegen Chelsea, als er einen Schussversuch von Antonio Rüdiger direkt vor die Füße von Marcos Alonso geklärt hatte, musste sich Solskjaer dafür rechtfertigen, warum er in dieser heißen Saisonphase weiterhin auf de Gea setzt.

Keine Vertragsgespräche: Pogba will ManUnited verlassen

"Ich vertraue ihm. Keiner sollte ihn dafür verantwortlich machen, dass wir Punkte liegen lassen. Er hat unglaubliche Dinge für diesen Klub geleistet und ist in meinen Augen der beste Spieler, den Manchester United in den vergangenen sechs oder sieben Jahren hatte. Eine solche Phase gehört zu einer Karriere eines Fußballers dazu", antwortete der Coach auf die Frage, ob es an der Zeit sei, de Gea aus der Schusslinie zu nehmen.

Experten fordern: De Gea muss aus der Schusslinie

Aber die reine Statistik spricht eben nicht nur aufgrund der Patzer eine andere Sprache. Mit 51 Gegentreffern hat de Gea in dieser Premier-League-Spielzeit bereits nach 36 Spieltagen so viele Tore kassiert wie kein anderer United-Torhüter seit 40 Jahren.

Auch unter den Experten in England wird der Ruf nach einer Wachablösung im United-Tor infolge des Leistungseinbruchs bei de Gea immer lauter. Der ehemalige englische Nationalspieler und langjährige Arsenal-Profi Martin Keown ist in seiner Kolumne bei der britischen Daily News sicher, dass die Fehler sich zu sehr häufen und sich United nicht länger darauf verlassen kann, dass de Gea die verkorkste Saison noch rettet.

Ex-Profi Chris Sutton beschreibt einen Teufelskreis: Die Gegner wüssten nach den vielen Fehlern, dass de Geas Selbstvertrauen angeknackst ist - und würden weiterhin aus der Distanz draufhalten und weitere Patzer provozieren. Der Spanier müsse sehr an sich arbeiten, um die Leute wieder davon zu überzeugen, dass auf ihn Verlass ist.

De Gea hat nur noch bis 2020 Vertrag

Sollte sich Solskjaer entgegen der Kritik von außen sowie seiner eigenen Aussagen in den letzten beiden Saisonspielen doch für Ersatzkeeper Sergio Romero entscheiden, der seiner Ansicht nach "in dieser Saison bei jedem seiner Einsätze gut gehalten hat", könnte der Auftritt gegen Chelsea de Geas vorerst letzter im Old Trafford gewesen sein.

Der Vertrag des spanischen Nationaltorwarts in Manchester läuft 2020 aus, weswegen er noch in diesem Sommer verkauft werden könnte. Angeblich gibt es diesbezüglich auch reges Interesse von Juventus Turin und PSG. Die Franzosen sollen Medienberichten zufolge sogar bereit sein, bis zu 65 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.

United selbst denkt (zumindest noch) nicht an einen Verkauf und tendiert dazu, die Vertragsgespräche mit de Gea erst in der nächsten Saison aufzunehmen. Denn die Klubverantwortlichen setzen darauf, dass der Keeper lieber im warmen Nest bleiben möchte, als anderswo einen kompletten Neuanfang zu starten. Ein ziemliche riskantes Pokerspiel: Verlängert de Gea seinen Vertrag nämlich nicht, ist er nächsten Sommer ablösefrei zu haben.