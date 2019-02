Der nordirische Kultstürmer Will Grigg (27) ist zum teuersten Einkauf der dritten englischen Fußball-Liga avanciert.

Der AFC Sunderland überwies für den 13-maligen Nationalspieler umgerechnet 4,6 Millionen Euro an Wigan Athletic - so viel hatte sich zuvor kein Drittligist einen Spieler kosten lassen.

Angreifer Grigg erlangte während der EM-Endrunde 2016 in Frankreich Berühmtheit, als er von den Fans mit dem Song "Will Grigg's on fire" gefeiert wurde.