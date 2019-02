Tabellenschlusslicht Huddersfield Town hat in der englischen Premier League im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Jan Siewert den erste Sieg gefeiert. Die Terrier gewannen gegen die Wolverhampton Wanderers 1:0 (0:0) durch ein Tor von Steve Mounie (90.+1) in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Huddersfield in der Liga 14 Spiele in Folge nicht gewinnen können. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bei zehn verbleibenden Saisonspielen elf Punkte.

Leicester City hat wenige Stunden nach der Bekanntgabe des neuen Teammanagers Brendan Rodgers einen Befreiungsschlag gefeiert. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Partien setzte sich der Meister von 2016 mit 2:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion durch. Demarai Gray (10.) und Jamie Vardy (63.) trafen für das Team von Interimstrainer Mike Stowell. Davy Pröpper verkürzte (66.).

Rodgers saß beim Erfolg gegen Brighton auf der Tribüne. Der 46-Jährige wird das Team ab Mittwoch betreuen und im Auswärtsspiel beim FC Watford am Sonntag das erste Mal an der Seitenlinie stehen. Erst am Morgen hatte der Nordire von seinem bisherigen Klub Celtic Glasgow eine offizielle Freigabe für Verhandlungen mit dem Premier-League-Klub erhalten.

Cardiff kassiert Heimpleite

Dagegen unterlag Cardiff City daheim dem FC Everton deutlich mit 0:3 (0:1). Ein Doppelpack des Ex-Hoffenheimers Gylfi Sigurdsson (41./66.) und ein Treffer von Dominic Calvert-Lewin in der dritten Minute der Nachspielzeit besiegelten die Heimpleite von Cardiff.

Newcastle United holte drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt durch einen 2:0 (2:0)-Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten FC Burnley. Abwehrspieler Fabian Schär (24.) und Sean Longstaff (38.) stellten schon in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg.