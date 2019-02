Die Hattrick-Könige der Premier League zum Durchklicken:

Eins, zwei, drei: Sergio Agüero hat es wieder getan. Beim 3:1 von Manchester City gegen den FC Arsenal erzielte der argentinische Stürmer alle drei Tore der Citizens.

Kein anderer Spieler traf öfter in Spielen der "Big 6" der Premier League untereinander. In Partien der sechs Topteams aus Manchester (City und United), Liverpool und London (Chelsea, Arsenal und Tottenham) erzielte Agüero satte 42 Tore. Der Zweitplatzierte dieser Rangliste, Harry Kane, gerade einmal halb so viele.

Die Tore gegen Arsenal markierten außerdem seinen zehnten "Hattrick", wie in England - im Unterschied zu Deutschland - auch von gegnerischen Treffern unterbrochene Dreierpacks genannt werden.

Damit hat der City-Stürmer unter den Spielern mit den meisten Dreierpacks in der Premier League den alleinigen zweiten Platz eingenommen. SPORT1 zeigt die Spieler mit den meisten Hattricks in der Premier League.