Der englische Fußball und besonders Manchester United trauern um Eric Harrison. Der langjährige Nachwuchstrainer des englischen Premier-League-Klubs verstarb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren.

Harrison gilt als Begründer der "Class of '92" - jenem legendären Jahrgang aus der United-Nachwuchsakademie, der in der Saison 1998/99 den Kern der Mannschaft bildete, die für Manchester das Triple gewann. Vor vier Jahren war ihm Demenz diagnostiziert worden.

Harrison wechselte 1981 vom FC Everton zu United und wurde zum Trainer und Mentor vieler Talente, die anschließend den Sprung in den Profikader schaffen sollten. Zu seinen größten Entdeckungen zählten Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, Gary Neville, Paul Scholes und Phil Neville.

Ferguson: "Einer der besten Trainer unserer Zeit"

Harrison hatte maßgeblichen Anteil an der erfolgreichsten United-Ära unter Sir Alex Ferguson, die dem Verein 13 Premier-League-Titel einbrachte. Ferguson würdigte den Verstorbenen als "einen der besten Trainer unserer Zeit".

"Wenn du einen Lehrer brauchtest, um dich auf den richtigen Weg zu leiten, dann war Eric dieser Mann", wird Ferguson auf der Vereinswebseite zitiert.

"'The Class of '92' war der Höhepunkt seiner Trainerlaufbahn, aber alle jungen Spieler die damals den Sprung schafften, werden seinen Beitrag zu ihrer sportlichen und charakterlichen Entwicklung nicht vergessen", fügt Ferguson an und betont: "Er machte gute Menschen aus ihnen."

"Class of '92" verabschiedet sich

"Er hat uns immer zugeschaut und war immer da, wenn wir gespielt haben. Ich kann ihn immer noch sagen hören: KEINE HOLLYWOOD-PÄSSE MEHR", schrieb Beckham auf Instagram: "Wir werden die Lektionen fürs Leben nicht vergessen, die du uns gegeben hast. Eric, wir lieben dich, und wir verdanken dir alles. Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky und David."

Gary Neville twitterte: "Wir haben unteren Mentor verloren, unseren Trainer und den Mann, der uns geformt hat." Harrison habe "uns beigebracht, wie man spielt, wie man niemals aufgibt. Eric, wir verdanken dir alles".