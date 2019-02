Halten die Red Devils Trainer Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool (So., ab 15.05 Uhr im LIVETICKER) etwa für Vampire?

Vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag hat Manchester United jedenfalls sein Spielfeld mit Knoblauch eingesprüht, berichtet The Sun.

Diese Methode soll aber nicht eingesetzt werden, um die Liverpooler Profis abzuschrecken, sondern lediglich zur Rasenpflege.

Darum wird Knoblauch eingesetzt

Knoblauch hält demnach Parasiten davon ab, den Rasen zu schädigen. Diese Technik wird von einigen Klubs in der Premier League eingesetzt. Lediglich der Geruch in den Stadien in den Tagen danach ist etwas gewöhnungsbedürftig.

Am Sonntag wird sich zeigen, ob das Team von Ole Gunnar Solskjaer oder doch Klopps Liverpool besser mit dem Knoblauchduft zurechtkommt.

Während United Rang vier behaupten will, reicht Liverpool ein Punkt, um wieder an Tabellenführer Manchester City vorbeizuziehen. Das Team von Pep Guardiola bestreitet am Sonntag das League-Cup-Finale beim FC Chelsea.